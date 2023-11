Ascolta "Napoli, Cannavaro meglio di Mazzarri: De Laurentiis ha perso un'occasione" su Spreaker.

Premesso che il presidente del Napoli,, licenziare chi vuole, richiamare chi vuole, mi piacerebbe sapere da lui se, prima di arrivare a Walter Mazzarri, come sostituto di Garcia,Sinceramente credo di no, visto che ha. Tuttavia, il dubbio mi viene perché, dopo aver scartato Tudor (non voleva pagare le commissioni all’agente), il presidente è andato in caccia die pure meglio: sarebbe andato sulla panchina del Napoli. Ma gratis veramente. O, visto che è necessario indicare una cifra per i professionisti, con il minimo sindacale.Secondo me sarebbe stata una. Certamente(dopo aver vinto tanto in Cina, sbagliò ad accettare il Benevento), per De Laurentiis che avrebbe messoOra è possibile che il presidente non si fidasse delle capacità o dell’esperienza di Cannavaro, ma. E’ possibile, allora, che De Laurentiis non si fidi dei napoletani? E’ credibile che alcune personalità, come quella di Fabio Cannavaro, le reputi troppo ingombranti? Tutto può essere. Fatto sta che non è successo. E, forse, è un peccato.