Diego Armando, due statue e la lite tra ile il. Lo scorso novembre il leggendario numero 10 è scomparso e subito lo stadio che ospita le partire del club partenopeo è stato rinominato, daa Diego Armando, con la squadra allora allenata dache ospita lain Europa League nell’impianto col nuovo nome.La Giunta Comunale, nella giornata di martedì, ha approvato la donazione dell’artista Mimmo, decidendo così di inaugurare la statua allo stadio Maradona il prossimo 29 luglio, alla presenza di pubblico. Ma c’è un problema: il Napoli sta preparando la sua. E non sapeva niente di tutto ciò. Tanto che il Napoli, a fine luglio, è in tournée...Il progetto di Aurelioè più ampio: sta pensando a un museo multimediale, che consenta di ‘stare in campo’ con, e, ovviamente a un’altra statua, realizzata dalle Fonderie Nolane e progettata da Stefano, amico di Diego Armando, con due particolari tridimensionali:A grandezza naturale, anche il Napoli pensa di metterla in zona stadio. Ma come fare con l’altra? E sorgono anche dubbi legali: chi può fare cosa all’interno dello stadio? Il Comune o il club? Il primo è proprietario,Inoltre, scrive la Gazzetta dello Sport, c’è chi dice che anche gli eredi vogliano dire la loro. Insomma, una situazione aggrovigliata. Culmine di un rapporto, quello tra De Laurentiis e De Magistris, complicato.