Secondo Tuttosport: "Idem per Lozano, l'acquisto più caro della storia del Napoli e fortemente richiesto dal coach Ancelotti, anche se De Laurentiis manifestava la sua perplessità, trattandosi di un esterno come nel Napoli ci sono (e ce ne erano, finché il tecnico poteva contare anche su Ounas e Verdi) in un numero più che sufficiente. Finora è stato gettato nella mischia per 7 volte tra Serie A e Champions, con un gol appena nei 412 minuti giocati in maglia azzurra. Giocati anche in maniera deludente, per la posizione di attaccante centrale che mal si confà alle sue caratteristiche tecniche. La sosta per le nazionali è arrivata al momento giusto e le amichevoli contro Bermuda e Panama gli serviranno per respirare l’aria di casa e ritrovare spirito e vena realizzativa".