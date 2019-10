L'esterno del Torino Diego Laxalt commenta a Torino Channel il pareggio con il Napoli: "Sono contento per la prima da titolare in casa. Dovevamo fare una grande prova per vincere, ma non aver incassato gol contro una squadra come il Napoli è stato importante. Abbiamo avuto occasioni in avanti, ma contro le grandi si fa sempre fatica: è stata una bella partita, un buon punto. I complimenti di Mazzarri? Sono felice della mia prestazione, con il mister parlo spesso e gli ho sempre detto che ero a sua disposizione: rispondere in campo è sempre la scelta migliore. Molti dei compagni li conosco per averci giocato assieme, altri solo come avversari. Il gruppo è bello, con tanti ragazzi simpatici e umili. Il peso della maglia? Quando giochi contro il Toro non te ne accorgi, ma ora mi rendo conto delle dimensioni della squadra e dei tifosi. Possiamo fare bene. Ora c'è la sosta e mi concentrerò sull'Uruguay, cercnado di fare bene per poi rientrare a Torino".