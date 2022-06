Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si trova oggi a dover affrontare un'accusa di presunti illeciti. Sotto i riflettori è finito il trasferimento di Victor Osimhen in azzurro, quando nel 2020 il calciatore arrivava dal Lille, mentre al club francese venivano girate quattro contropartite tecniche, ovvero Karnezis e i giovani Claudio Manzi, Luigi Liguori e Ciro Palmieri.



Proprio questi ultimi due sono stati ascoltati dalla Guardia di Finanza come persone informate sui fatti. Nei prossimi giorni saranno convocati anche Karnezis e Manzi. Sono partiti da alcune domande in particolare: hanno mai messo piede a Lille? Erano consapevoli di essere stati venduti al club francese come pedine di scambio? Lo riporta l'edizione odierna de' Il Mattino.