Secondo La Gazzetta dello Sport, la Napoli sta studiando le alternative a Jorginho per il centrocampo. Sul taccuino i nomi di Torreira , Badelj , Seri e Paredes. P rima, però, deve partire il centrocampista italo-brasiliano e per De Laurentiis la base fissa del City non deve essere inferiore ai 50 milioni di euro.