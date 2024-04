Napoli, c'è anche l'Inter su Di Lorenzo: pronta una trattativa

11 minuti fa



L'Inter ha puntato con decisione il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. L'indiscrezione arriva da Radio Kiss Kiss Napoli: il club nerazzurro vorrebbe l'esterno partenopeo a tutti i costi, anche se Di Lorenzo piace molto anche in Premier League. L'Inter cercherà in ogni modo di corteggiare lui e il suo entourage ed è pronta ad imbastire una trattativa.



FUTURO - Il suo futuro, infatti, nonostante il rinnovo fino al 2028 firmato lo scorso luglio, non è certo: secondo Il Mattino, il terzino, 31 anni da compiere il prossimo agosto, sta pensando seriamente di lasciare i partenopei al termine della stagione, un'eventualità che porterebbe Aurelio De Laurentiis a non mettersi di traverso, deciso a non trattenere in rosa giocatori scontenti. La situazione di Di Lorenzo ha già attirato sguardi interessati, soprattutto in Inghilterra con Aston Villa e Manchester United che hanno già sondato il terreno. Il Milan, inoltre, l’aveva inserito sulla lista dei possibili obiettivi per l’estate.