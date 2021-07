Con la mancata qualificazione alla prossima Champions League il Napoli non potrà alzare l'asticella e il mercato azzurro inevitabilmente ne risentirà per far rifiatare le casse societarie.



Dei giocatori che rientrano tra i possibili partenti c'è Fabián Ruiz. De Laurentiis puntava su un Europeo da protagonista con la Spagna per il centrocampista del Napoli ma così non è stato. Ad oggi nessuna proposta per Fabián, niente di niente. La priorità, del resto, è cedere ma senza dover svendere. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.