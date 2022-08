Il Napoli sta scoprendo partita dopo partita il suo nuovo talento, Kvaratskhelia. Il georgiano ci ha messo poco a siglare il primo gol con la nuova maglia. Al 37' il georgiano è bravo a sfruttare un buon cross dalla destra di Lozano e svettare più in alto di tutti. Il suo colpo di testa è imprendibile per Montipò e vale il pari momentaneo per il Napoli. E per festeggiare la sua prima rete in A, Kvara ha scelto di omaggiare una stella della Nba. La sua esultanza infatti ha ripreso quella tipica di Steph Curry, giocatore dei Golden State Warriors. Due mani unite vicino alla testa per far segno di mettere a dormire la partita, il Napoli ha trovato una nuova stella.