Il mese di gennaio per il Napoli sarà molto intenso, ricco di sfide impegnative. Dopo la sosta di Natale si tornerà a Castel Volturno. Lunedì 30 dicembre, infatti, riprenderanno gli allenamenti.



Gli azzurri torneranno in campo il 6 gennaio, per la gara contro l'Inter. Chiuderanno il mese con la sfida alla Juventus del San Paolo.



IL PROGRAMMA COMPLETO:



LUNEDì 6 GENNAIO: Napoli-Inter, 18ª giornata di Serie A, ore 20.45



SABATO 11 GENNAIO: Lazio-Napoli, 19ª giornata di Serie A, ore 18



MARTEDÌ 14 GENNAIO: Napoli-Perugia, ottavo di finale di Coppa Italia, ore 15 (diretta su Raidue)



SABATO 18 GENNAIO: Napoli-Fiorentina, 20ª giornata di Serie A, ore 20.45



DOMENICA 26 GENNAIO: Napoli-Juventus, 21ª giornata di Serie A, ore 20.45