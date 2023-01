Saïd Chabane, presidente dell’Angers, è riuscito nel suo intento: scatenare un’asta per Azzedine Ounahi.E il Napoli? Giuntoli si era mosso con grande anticipo mentendo sul piatto una proposta da 15 milioni più bonus con la possibilità di lasciare il talentuoso centrocampista marocchino in prestito al club francese fino al termine della stagione.Dal club azzurro filtra un certo fastidio per la strategia che sta mettendo in atto l’Angers. Difficilmente Giuntoli parteciperà a questo gioco al rialzo e vuole fare leva su un’intesa già trovata con Ounahi:. Azzedine vorrebbe giocare al Maradona e sogna la Champions League, competizione che le due squadre di Premier League interessante non gli possono garantire. Ecco perché la partita resta aperta nonostante le idee del patron Chabane.