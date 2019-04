Arek Milik tra i migliori in campo contro la Roma. Queste alcune pagelle :



Gazzetta dello Sport 7,5



“Il suo controllo di tacco prima del tiro dell’1-0 è spettacolare. E sono 19. Gli viene negata dalla Var una doppietta per il suo numero di scarpa elevato”



Corriere dello Sport 7,5



“Quello non è un gol ma un’opera d’arte: controllo di tacco, per orientare la girata al volo, potente, ciclonica, ciclopica come un centravanti senza tempo”



Tuttosport 7



“Il virus della vigilia? Debellato alla grande. Tacco e palla sul sinistro, poi per uno come lui è facile sfondare la rete. E per il polacco arriva il gol numero 16 in campionato”



Repubblica 7,5



“Sblocca il risultato con una prodezza, il var gli nega la doppietta”



Il Mattino 7



“Aggancio col tacco e gol di sinistro, una primizia il gol in avvio, riesce a fare una giocata folle per movimento-controllo-conclusione. I fondamenti del gioco della punta condensati nella giocata che apre il match. Poi, si vede poco, sfiora la doppietta con un piede in fuorigioco ed è un peccato”