La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su Hysaj-Mertens: "Non è escluso che l’allenatore li tenga fuori, mercoledì, nella trasferta di Empoli. A destra potrebbe giocare Malcuit che è l’alternativa all’esterno albanese, mentre al posto di Mertens potrebbe agire Verdi al fianco di Milik. Ipotesi, ovviamente, anche perché le condizioni dei due infortunati verranno valutate stamattina, a Castel Volturno. Insieme a Hysaj e Mertens verrà valutato anche Lorenzo Insigne, fermo per una contrattura all’adduttore della coscia destra. Per lui, difficile il recupero in tempo per Empoli"