Ecco le parole di Zbigniew Boniek, vicepresidente Uefa, ha commentato le prestazioni del connazionale Zielinski nel Napoli a Radio Kiss Kiss:



"Zielinski? Non è lo stesso giocatore che ho conosciuto. Non conosco esattamente le sue condizioni fisiche, certamente non credo siano al top e in quest'ultimo periodo si è visto. Può darsi non si trovi in campo, ma un centrocampista moderno deve saper tutto: spingere, recuperare palloni, creari, fare bene indistintamente la fase offensiva e quella difensiva. No, credo che le ragioni siano essenzialmente fisiche".