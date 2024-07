Napoli, che succede con Osimhen? Il piano del PSG e tutte le alternative

DERBY DI LONDRA

Il richiamo della Premier League rimane per Osimhen qualcosa di troppo importante e di troppo affascinante per non pensare che il prossimo step naturale della sua carriera sia questo, dopo essersi affermato come giocatore di livello superiore sia nel campionato italiano che nel panorama della Champions League, coi colori del Napoli addosso. Col Manchester United che ha appena chiuso per Joshua Zirkzee e che nella stagione passata aveva pesantemente investito sull’ex atalantino Hojlund, una possibile destinazione è venuta meno. Nel Manchester City di Guardiola l’acquisto di un nuovo centravanti passa dall’eventuale cessione di Julian Alvarez, ma le caratteristiche tecniche di Osimhen e la presenza di un concorrente ingombrante come Haaland non sembrano far propendere verso questa soluzione. E così, non considerando ad oggi un club come il Liverpool che non appare intenzionato ad operare investimenti in tripla cifra, il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea è lo scenario più verosimile. L’apporto in termini di gol, rispettivamente, di Kai Havertz (14 gol in 51 partite) e Nicolas Jackson (17 centri in 44) non è stato all’altezza di un vero numero 9 e l’ingaggio di Osimhen rappresenterebbe un indubbio salto di qualità.