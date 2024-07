Napoli: chi c'è in rosa, chi è partito, chi è arrivato, idee e trattative di mercato

ATTACCANTI - Il peso specifico è tutto quanto in avanti. Gira tanto, praticamente ogni cosa attorno alla situazione di Osimhen. Si attende l'offerta giusta da almeno 100 milioni di euro, che potrebbe arrivare oggi dal PSG o dall'Arabia Saudita. Ma non è ancora pervenuta al presidente De Laurentiis. Attende la sua cessione Romelu Lukaku, che ha un principio d'accordo con il Napoli per diventare il nuovo numero nove azzurro. Kvara e Politano non si muovono, così come Ngonge sarà parte della rosa 2024/25. Lindstrom è in uscita, il passaggio all'Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto si potrebbe sbloccare molto presto. Raspadori sarà valutato con attenzione da Conte a Castel di Sangro nel frattempo che sullo sfondo si presenta l'ipotesi di uno scambio con la Juve per Chiesa. Nulla di concreto ad oggi, così come non lo è l'addio di Simeone. Manca l'offerta e soprattutto la decisione del Cholito, che per il momento è un calciatore del Napoli. Uno tra lui e Cheddira però dovrà partire, perché c'è pur sempre da sfoltire una rosa bella ampia. In uscita lì davanti c'è il classe 2003 Ambrosino, in prestito al Frosinone. Tanto lavoro ancora da fare, intanto il secondo ritiro - in cui si lavorerà in maniera sempre più dura - si avvicina. Conte scalpita, ha voglia di iniziare.