Vincere per continuare l'inseguimento alla Juventus e non dire addio al sogno scudetto: ildi Carloscende in campo alle 15 al San Paolo contro ildel nuovo tecnico Domenico, subentrato prima della sosta a Gian Piero Ventura, nel match valido per laI partenopei vedono solo i tre punti davanti a loro, in attesa del decisivo match di Champions League in programma mercoledì sera contro la Stella Rossa: servono per riportarsi a meno sei dalla Juve capolista ma soprattutto per distanziare l'Inter, vincitrice ieri in casa contro il Frosinone. I clivensi dal canto loro necessitano di punti come l'aria, visto che sono ancora a quota zero e a meno dieci dalla salvezza.Il Napoli ha perso solo una volta negli ultimi dieci incontri di Serie A contro il Chievo (7V, 2N); l'ultima sconfitta per i partenopei risale a settembre 2014. Il Napoli ha trovato il successo in sette dei 10 incontri casalinghi di Serie A contro il Chievo (1N, 2P): contro nessuna squadra ha vinto più volte al San Paolo a partire dalla stagione 2008/09. Il Napoli è la squadra attualmente imbattuta dal maggior numero di partite casalinghe in Serie A: 11, in questa striscia ha ottenuto nove successi e due pareggi. Il Chievo è l’unica squadra nei cinque maggiori campionati europei in corso a non aver ancora trovato neanche una vittoria (3N, 9P). Anche nell’ultimo turno contro il Genoa, il Napoli ha recuperato punti da situazione di svantaggio: sono 10 i punti guadagnati dagli azzurri dopo essere andati sotto nel punteggio (primato in questa Serie A). Il Napoli è l’unica formazione di questo campionato che non ha ancora segnato un gol di testa. Sono 16 i punti in classifica in meno per il Chievo rispetto allo scorso campionato dopo le prime 12 giornate (inclusa la penalizzazione), la differenza più alta di rendimento tra le squadre di Serie A allo stesso punto della stagione. L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha segnato almeno un gol ad ogni squadra di Serie A affrontata almeno quattro volte, ad eccezione del Chievo, contro cui ha giocato otto partite (427 minuti) rimanendo a secco di reti. Nelle ultime quattro sfide di campionato contro il Chievo, il fantasista del Napoli Lorenzo Insigne ha preso parte attiva a quattro gol (una rete, tre assist). Tuttavia, contro i veneti l’attaccante partenopeo ha segnato una sola volta in 11 incontri di Serie A. L’attaccante del Chievo Mariusz Stepinski – in gol nel suo unico precedente di campionato al San Paolo contro il Napoli – ha segnato cinque dei suoi otto gol in Serie A contro squadre attualmente nelle prime sei posizioni in classifica.Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Diawara, Zielinski, Ounas; Insigne, Mertens.Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Meggiorini