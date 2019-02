Vlad Chiriches, difensore del Napoli, parla a Kiss Kiss Napoli: "Sto bene. All'inizio è stato un po' difficile. Vedere i compagni giocare ti fa stare male. Iniziare a lavorare con il pallone ti inizia a far ritrovare, ma serve anche qualcuno che ti tranquillizza e non ti fa accelerare troppo. Io già mi alleno con la squadra e spero di essere convocato già per la trasferta di Firenze".



SUGLI OBIETTIVI - "Ci crediamo, ma il mister ci ha detto di non tralasciare il campionato perché possiamo ancora vincerlo anche se è molto difficile. Dobbiamo cercare il successo in quasi tutte le partite per riuscirci. Noi dobbiamo pensare a vincere ogni partita, così arriveremo alla fine".