Il Napoli è alla ricerca di un nuovo giocatore per la fascia mancina. Ghoulam non ha dato i risultati sperati e così ecco la caccia ad un nuovo terzino che possa giocarsi il posto con Mario Rui.



Tra i nomi da tempo in orbita Napoli c'è quello di Kōstas Tsimikas, terzino greco in forza all'Olympiacos e sponsorizzato in passato da Manolas. Il Corriere dello Sport oggi svela il retroscena della trattativa portata avanti dal Napoli nel mese di gennaio:



"Gennaio 2020, praticamente (e calcisticamente) l'altro giorno: «Ci date Tsimikas?». La differenza tra un sì e un no è in quei cinque milioni, che quattro mesi fa, sono diventati una voragine tra il Napoli e l'Olympiacos, ormai lanciatissimi in una trattativa evaporata soltanto nel finale e rinviata poi all'estate".