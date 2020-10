IL TABELLINO:

. Giovedì prossimo, affrontando il Rijeka, ultimo nel girone con 0 punti e 5 gol subiti, potrebbe sfruttare lo scontro diretto fra AZ Alkmaar e Real Sociedad e salire ancora in classifica.. Ha avuto la prima possibilità di segnare dopo 8' con un tunnel dello stesso Insigne a Le Normand e un destro finale dell’attaccante napoletano solo un po’ impreciso. Ha poi creato l’azione più bella (l’unica davvero bella) del suo primo tempo sull’asse Insigne-Petagna con pallonetto di Mario Rui, uscito di poco (ma Lobotka, se non si fosse fermato in area, avrebbe potuto correggerlo in rete).. Gattuso ha messo Lozano, ma da quel momento la Real Sociedad si è assestata e ha preso possesso del centrocampo con Merino e Guevara, costringendo Bakayoko e Demme ad arretrare e soprattutto a giocare palloni sporchi. Difficilmente la squadra di San Sebastian vincerà la Liga, ma intanto è in testa alla classifica eGattuso aveva cambiato più di mezza squadra rispetto alla partita di Benevento. Fra i confermati il gigante-gigantesco Koulibaly, Mario Rui, Bakayoko e Insigne, fra i nuovi Ospina, Hysaj, Maksimovic, Demme, Politano, Lobotka e Petagna. Erano tanti perché la squadra fosse in grado di trovare subito i riferimenti. Non solo: Lobotka, alla prima da titolare, era schierato più avanti della coppia Bakayoko-Demme, in una posizione a lui non troppo nota come trequartista in mezzo a Insigne (poi Lozano) e Politano.Il tecnico della Real Sociedad, che aveva battuto 4-1 l’Huesca nell’ultima giornata della Liga, si era fermato a cinque sostituzioni. Col passare dei minuti gli spagnoli hanno aumentato il volume del gioco fino a costruire l’unica buona occasione da rete con un colpo di testa di Merino di poco alto sopra la traversa.La Real Sociedad ha iniziato la ripresa tenendo palla e facendo correre a vuoto i napoletani. Che hanno avuto il merito di non perdere la pazienza e di seguire con attenzione la circolazione della palla degli avversari in attesa di intercettarla.Una volta in vantaggio, a mezz’ora dalla fine Gattuso ha fatto i cambi giusti per sfruttare questa favorevole situazione. Ora c’era spazio e andava sfruttato. Fuori Petagna e Politano, dentro Osimhen e Mertens. Il terzo cambio è stato invece di...mantenimento, con Di Lorenzo per Lobotka, così da rafforzare la fascia destra insidiata dagli spagnoli: 4-4-2 per Gattuso con Hysaj dietro a Di Lorenzo, che aveva giocato in quella posizione all’epoca di Ancelotti nella partita di Liverpool. Sotto di un gol, è aumentata la velocità del gioco della Real, che ha avuto l’unica vera occasione per pareggiare con Portu, ma Ospina ha deviato in angolo con una prodezza.Negli ultimi minuti è uscito Demme per far entrare Fabian Ruiz e in pieno recupero Osimhen ha beccato il secondo giallo per una gomitata a Le Normand. Conoscendo un po’ Gattuso, si mangerà il nigeriano: il primo giallo lo aveva preso qualche minuto prima per proteste...10' s.t. Politano (N)10' s.t. Bakayoko (N)Remiro; Gorosabel (34' s.t. Barrentxea), Sagnan, Le Normand, Monreal; Merino (34' s.t. Zubimendi), Guevara, Silva; Portu (22' s.t. Bautista), Isak (22' s.t. W.José), Oyarzabal (41' s.t. Guridi). All. Alguacil.Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme (44' s.t. Fabián Ruiz); Politano (16' s.t. Di Lorenzo), Lobotka (16' s.t. Mertens), Insigne (22' p.t. Lozano); Petagna (16' s.t. Osimhen). All. GattusoPawson (Inghilterra)45' p.t. Lozano (N), 26' s.t. Le Normand (R), 36' s.t. Osimhen (N).47' s.t. Osimhen (N).