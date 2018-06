Amato Ciciretti, esterno offensivo di proprietà del Napoli, è stato uno dei protagonisti della promozione del Parma. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss: “Per me è un onore e un privilegio far parte di questo Napoli, almeno per il ritiro, poi non so cosa decideranno. Sono arrivato tardi in un grande club per demeriti miei, penso di essere maturato un pochino dopo rispetto agli altri. Devo ancora dimostrare di poter giocare nel Napoli. Ovviamente non è semplice, davanti hanno giocatori molto importanti, ma ce la metterò tutta per ritagliarmi un piccolo spazio e restare in azzurro.



ANCELOTTI - "Cosa ho pensato quando ho firmato? Il mio pensiero era di voler giocare lì. E' ovvio che debba dimostrare ad Ancelotti e a tutti di esser pronto a giocarmi le mie possibilità. Davanti sono tutti molto forti, quindi deciderà la società. Io ancora al Parma? Sì, ho sempre detto che se la società dovesse decidere di mandarmi in prestito la prima opzione è Parma, che questi sei mesi mi ha trattato con i guanti. A me piacerebbe tanto restare al Napoli, ma se così non fosse Parma sarebbe la prima scelta””