Armati di bastoni e mazze da golf si aggiravano per le vie di Liverpool poco prima dell'inizio del big match ad Anfield. Cinque tifosi del Napoli sono stati arrestati nella serata di ieri. I video, che riprendevano i tifosi partenopei scontrarsi con la polizia locale, sono circolati velocemente sul web e il Daily Mail ha dato notizia dell'accaduto.



GLI ARRESTI - Tre ultrà sono stati arrestati per disturbo violento della quiete pubblica in seguito agli scontri con la polizia inglese. Un altro per aver scatenato una rissa nei pressi di ​ Walton Breck Road; mentre il quinto è stato bloccato ai tornelli di Anfield sempre per disturbo e disordini.

I video circolati sui social sono ora al vaglio della polizia di Liverpool e verranno utilizzati per stabilire le responsabilità dei tifosi campani.