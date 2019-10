Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un incontro tra l'entourage di Fabian ed il Real Madrid: "Non sempre limpidissime, però così vanno le cose, ovunque, e possono anche casualmente incontrarsi i manager di Fabian con chi comanda al Real, per chiacchierare alla luce del sole e lasciare che poi nell’ombra altro si muova.

Ora ci sono in fila il Manchester City, il Barcellona e il Real Madrid: ci sarebbe pronta un’offerta al calciatore di gran lunga superiore a ciò che attualmente guadagna. E sarebbe un modo per far vacillare il management d’un ragazzo che si ritrova accerchiato"