Gli ultimi giorni Raul Albiol li ha vissuti da protagonista. L'ex Napoli ha vinto l'Europa League con il Villarreal giocando da leader e segnando durante la "lotteria" dei rigori.



I tifosi del Napoli lo portano sempre nel cuore, l'addio con la società non è stato dei migliori con De Laurentiis che disse di "Non voler costringere nessuno a restare anche in virtù della sua età. Se va via fa solo una cortesia". Oggi lo stesso presidente sta valutando il ritorno di Raul Albiol in azzurro. Lo spagnolo non ha mai dimenticato Napoli, la città, gli amici e lo stadio. Lo riporta il Corriere dello Sport.