Secondo Tuttosport: "Chi pensa che il San Paolo si riempia solo quando ci sono le grandi partite, cambierà idea nel vedere la differenza tra gli spettatori della sfida contro la Juventus e quelli che arriveranno a Fuorigrotta domenica per la gara contro il Lecce quartultimo in classifica. Contro la rivale storica (spesso) per lo scudetto furono 39.111, mentre per la gara in programma domenica alle ore 15, sono già stati staccati 30.000 tagliandi, con la prospettiva di arrivare fino a 40mila. Una cifra che andrebbe ad insidiare il dato relativo al match contro il Liverpool (38.878) ed il primo posto stagionale di Napoli-Brescia (45.770), ma si giocò a fine settembre e la squadra all’epoca allenata da Ancelotti era in piena lotta scudetto".