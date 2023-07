Nei giorni scorsi De Laurentiis ha dato una sorta di ultimatum a Hirving Lozano, che è legato al Napoli fino a giugno 2024. Contratto in scadenza, dunque, e parole belle dirette del presidente: "Non credo che Hirving Lozano sia uno stupido e quando arriverà il momento di incontrare Garcia e di essere in ritiro, capirà che probabilmente è meglio prolungare il suo contratto o è anche meglio provare altre esperienze". È arrivato il momento di capire quale dovrà essere il destino del calciatore, un rinnovo (a cifre più basse) o la cessione accettando quanto prima una delle proposte in arrivo. Anche perché il Napoli dovrebbe andare a prendere il suo sostituto, in caso di addio chiaramente.



IL COLLOQUIO - Questa mattina il primo allenamento del Napoli sul campo di Carciato nel ritiro di Dimaro. Arrivato anche Lozano, che però a causa dell'infortunio sarà fuori per almeno altri 30-40 giorni. Solo palestra per il messicano e un incontro particolare, il faccia a faccia con De Laurentiis a bordo campo sotto gli occhi di tutti. I due si sono trattenuti a parlare per qualche minuto con il presidente che ha detto qualche parola in più rispetto a Lozano che è rimasto ad annuire. Dopodiché la stretta di mano finale prima della fine dell'allenamento.