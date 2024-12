Napoli, colpo Hasa dal Lecce. Chi è il talento scuola Juventus, e l'idea scambio col Bari

Getty Images

Ilha iniziato a muoversi fortemente sul mercato e in vista di gennaio non guarda soltanto ai colpi di primissima fascia da regalare ad, ma vuole provare ad assicurarsi, investendo per il futuro, alcuni dei talenti in rampa di lancio che potrebbero giovare dall'esperienza in prima squadra agli ordini dell'allenatore salentino. E in quest'ottica va registrata un'accelerazione importantissima diper uno dei talenti che più aveva cercato di far crescere nel corso della sua esperienza da direttore sportivo dellanasce a Sora nel gennaio deled è stato a lungo uno dei giocatori più chiacchierati del settore giovanile delladi cui fa parte fin da quando era ragazzino. Talento purissimo italo-albanese che più volte è stato convocato dalle selezioni giovanili italiane (dopo una prima convocazione nell'Albania Under 15 ha scelto l'azzurro), con. È abilissimo nel dribbling nello stretto e per questo nasce trequartista, ma può giocare senza problemi lungo l'out di sinistra rientrando con il destro e vede molto bene la porta.Manna, che di quel settore giovanile è stato uomo mercato prima di passare quest'estate al Napoli, seguiva il talento di Hasa da tempo e ha sfruttato il suo passaggio al Lecce, con cui i rapporti sono ottimi, per affondare il colpo e strapparlo alle grinfie bianconere. L'operazione, come riportato da Relevo,Non è escluso che con il club salentino possano poi nascere operazioni in senso opposto per le prossime settimane con Rafa Mir e Zerbin che piacciono a Corvino.

potrebbe infine generare un domino che potrebbe coinvolgere anche lo stesso Hasa. Il talento italo-albanese potrebbe infatti essere girato immediatamente al Bari, altra società della famiglia De Laurentiis e da cui potrebbe arrivare in cambio il laterale classe 2001 Mehdi Dorval, esterno destro che numericamente andrebbe a sostituire proprio Zerbin.