Ildi Antoniovuole allungare in testa alla classifica die l'occasione di serata è più che ghiotta: l'anticipoinaugurae la rivale allo Stadio Maradona è ildi Cescuna delle sorprese di questo inizio stagione. Entrambe vivono un momento positivo, con gli azzurri che occupano la prima posizione in classifica in solitaria, dopo il successo per 2-0 contro il Monza nell'ultima giornata, a quota 13 punti, con l'opportunità di portarsi a +4 sulla Juve seconda e a +5 su Milan e Inter, e con un calendario favorevole dinnanzi a sé. Il Como si trova a metà classifica, al decimo posto, con 8 punti all'attivo e soprattutto 2 vittorie e 1 pareggio nelle ultime tre di campionato, oltre a un Patrick Cutrone in grande spolvero.

Napoli-ComoCaprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone.Ermanno Feliciani (Teramo)