L’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli fa già sognare i tifosi azzurri, che con il tecnico emiliano sperano di realizzare il sogno scudetto sfumato al fotofinish quest’anno. Speranze ben riposte secondo i quotisti di Sisal Matchpoint che, si legge in una nota, piazzano la vittoria del campionato dei partenopei a 4.50. Il Napoli è secondo solo alla favorita Juventus, proposta a 1.80, ma davanti sia alla Roma, quotata a 8, che all’Inter, a 9.

La squadra di Allegri resta comunque la favorita, non solo per la prossima stagione, ma anche per il 2019-2020. Il doppio scudetto dei bianconeri – che farebbe salire a ben 9 le vittorie di fila della Juventus in campionato – è proposto a 3.00.