Il principale indiziato per raccogliere l'eredità di Pepe Reina è Rui Patricio, attualmente in forza allo Sporting Lisbona ma pronto a cambiare aria. Stando a quanto riportato da Diario de Noticias, sul portiere portoghese c'è anche il Wolverhampton, club di Championship appena promosso in Premier League. I Wolves sono pronti a mettere sul piatto della bilancia 34 milioni di euro, cifra davvero considerevole ed a cui il Napoli, per il momento, non pare intenzionato ad arrivare.