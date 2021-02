L'ultimo periodo per Gattuso sulla panchina del Napoli non è affatto semplice. Il tecnico calabrese ha perso la Supercoppa contro la Juventus, è uscito dalla Coppa Italia e dall'Europa League, con il quarto posto ora distante quattro punti.



Secondo quanto riportato da Tuttosport continua ad essere forte il nome di Maurizio Sarri per sostituire Gattuso in azzurro, almeno per la prossima stagione. De Laurentiis starebbe cercando di convincere il toscano a tornare a Napoli. Al momento Sarri ha ancora un contratto che lo lega alla Juventus, però il presidente dei partenopei potrebbe inserirsi per liberare lo stesso Sarri.