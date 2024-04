Napoli, contatti per Buongiorno: il Toro fissa il prezzo. Sfida a Inter, Milan e non solo

25 minuti fa



Tra i migliori difensori della Serie A per rendimento c'è Alessandro Buongiorno. Il centrale del Toro ha disputato una gran stagione e ora il suo nome è al centro del mercato. Ha messo gli occhi su di lui il Napoli già da un po'. Gli azzurri hanno bisogno di rinforzare un reparto che ha fatto acqua da tutte le parti in questa annata, non essendo stato trovato in maniera concreta il successore di Kim.



CONTATTI E CONCORRENZA - C'è grande interesse per Buongiorno e tra i club che vogliono tentare l'affondo ecco, appunto il Napoli. Tra la società di De Laurentiis e il Torino ci sono stati dei contatti diretti, contatti ufficiali per dare il via alla trattativa che potrà entrare nel vivo solo al termine di questa stagione. Il patron dei partenopei ci aveva provato anche a gennaio, con il "no" da parte di Cairo che tolse dal mercato il calciatore. Ora è tempo di ritornare alla carica, però ci sarà una ricca concorrenza per accaparrarsi Buongiorno. Piace all'Inter, piace al Milan e anche in Premier League. Il Torino intanto fissa il prezzo: occorreranno 40 milioni per portarlo via. Lo riporta oggi Il Corriere dello Sport.