Aurelio De Laurentiis ha contattato Rafa Benitez nei giorni scorsi. Cosa si sono detti? Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli ha chiesto la disponibilità per tornare sulla panchina partenopea, con lo spagnolo che ha risposto ci sentiamo tra un paio di giorni e in bocca al lupo per la partita con la Spezia. Contatto rimandato quindi, con Gennaro Gattuso che, nel frattempo, incassa la fiducia .