Contattata dall'ANSA, la Figc ha smentito la notizia lanciata da Il Corriere dello Sport, secondo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe chiamato il ct azzurro Roberto Mancini come possibile successore di Luciano Spalletti:



"Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, non ha ricevuto chiamate da Aurelio De Laurentiis o suoi emissari per andare a occupare la panchina del Napoli".



Fonti della Federcalcio, al telefono con l'ANSA, tengono a smentire l'annuncio dato oggi in prima pagina dal Corriere dello Sport, precisando di aver "sentito in proposito il commissario tecnico, che ha un contratto in azzurro fino al 2026".