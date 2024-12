Napoli, Conte: "Il gol concesso è stato casuale. Neres? Sapevo di avere un giocatore forte"

Getty Images

Dopo la vittoria arrivata in rimonta sul campo dell’, per 3-1, l’allenatore delAntonioha analizzato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le dichiarazioni:- “. La partita è stata condotta dal primo tempo.. Non è che tra primo e secondo tempo sono cambiate tante cose. Anche nella prima frazione abbiamo avuto tante occasione e dovevamo essere più bravi a sfruttarle. Dopo la Lazio ho detto che noi, essere dominanti e fare grande pressione".

- “Come ho detto prima della partita, David si allena da tantissimo tempo con noi. Molte volte gli è stato preferito Kvara o Politano. Ma io, anche a livello fisico e in fase difensiva. E’ un giocatore importante che può giocare sia a destra che a sinistra. In settimana alleniamo 22 giocatori, per far sì che quando entrano in campo sanno cosa devono fare.”.- "Stiamo lavorando tanto con i ragazzi. Abbiamo la fortuna di avere grande disponibilità da parte dei calciatori. E’ iniziato un percorso da 5 mesi e quello che possiamo fare con il lavoro è accorciarlo. Dobbiamo andare avanti a fare quello che stiamo facendo, senza avere paura.e siamo noi che dobbiamo andare a prenderci i risultati”.