Napoli, contestazione dei tifosi a Empoli: 'I co....ni ve li diamo noi'

Redazione CM

33 minuti fa

2

La stagione del Napoli è tutta da dimenticare e il momento è veramente terribile. Ottavo posto in campionato, zona Champions molto lontana e quasi sfumata e i tifosi non ci stanno più. Ancor di più dei risultati è il rendimento, sono le prestazioni a far indignare i napoletani che già da qualche partita hanno iniziato a far sentire la propria voce e i propri fischi verso la squadra.



LA CONTESTAZIONE - Una cosa che è avvenuta anche oggi allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Il risultato all'intervallo è di 1-0 per i padroni di casa grazie al gol di Cerri e la prova della squadra di Calzona è stata fortemente sottotono. Errori singoli e di squadra, tutto da dimenticare. I tifosi del Napoli in trasferta hanno iniziato la loro contestazione entrando allo stadio 15 minuti dopo. Poi è stato il momento di esporre uno striscione con scritto "Solo gli ultras vincono sempre". Per passare successivamente ai cori contro l'atteggiamento tanto deludente della squadra. Come ad esempio "I coglioni ve li diamo noi". Tanta amarezza, così proprio non va.