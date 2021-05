L'addio di Rino Gattuso al Napoli non è ancora così scontato come appariva qualche mese fa. La squadra appare rinata e vuole giocarsi le proprie carte per entrare in Champions League. Ringhio, però, ha scelto il basso profilo come sempre e ha chiesto al presidente De Laurentiis di rinviare qualsiasi tipo di colloquio a fine stagione: in caso di piazzamento tra le prime 4, l'avventura del tecnico calabrese potrebbe anche continuare.



NOMI NUOVI - Intanto sul Golfo di Napoli c'è chi pensa anche al dopo-Gattuso e le alternative sono davvero tante.

Se però il mister calabrese dovesse mollare, allora il club è pronto a dare l'assalto a Spalletti che, dopo i due anni di pausa, è pronto a ripartire.

Ma oggi, ecco irrompere sulla scena il nome Simone Inzaghi: stando a Sportmediaset, infatti, l'allenatore biancoceleste, che ha ancora in stand by il rinnovo di contratto con la Lazio, non ha un ingaggio da capogiro (basterebbero poco meno di 2 milioni di euro) e questo aspetto potrebbe pesare nelle scelte future della panchina partenopea. Più defilate le suggestioni Italiano dello Spezia e Dionisi dell'Empoli.