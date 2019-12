Occhi puntati al San Paolo per l’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Il cambio allenatore dovrebbe sortire effetti immediati e il match d’esordio con il Parma dovrebbe essere vincente, almeno a guardare le quote: il Napoli è nettamente favorito, a 1.33, il successo dei ducali si gioca a 9.00 mentre il pareggio è a 5.25. Sicuri del cambio di rotta partenopeo anche gli scommettitori, con il 97% delle preferenze sul segno 1. Per l’attacco, Gattuso dovrebbe puntare sul Milik e il polacco è pronto a ripagarlo: il suo gol nei 90 minuti è a 1.90, a 5.00 quello di testa, a 6.00 da calcio di rigore.