davanti ai propri tifosi, al Maradona, arrendendosi contro il grande ex di turno., è riuscito nell’impresa di battere un Napoli che sembrava inarrestabile. E invece qualche punto debole forse ce l'ha ed è venuto fuori proprio in questa sfida. Interrotto il cammino che durava dall'8 gennaio, fatto di 8 vittorie in campionato, 21 gol segnati e appena 2 subiti.Quando la palla passa per i piedi c'è un'armonia di gioco impressionante, che però ieri non si è vista. Lo ha sottolineato anche Spalletti nel post gara, parlando di una manovra un po' sporca. In effetti nel palleggio napoletano c'è stata meno qualità, specialmente perché lo slovacco ha avuto la possibilità di impostare poche volte.l'uscita e le marcature preventive sul play del Napoli.Spalletti e la sua squadra sono pronti a rimettersi a lavoro per nuove soluzioni, la stagione è ancora lunga.Siamo abituati a vederli a segno o sfornare assist partita dopo partita. Osimhen andava in gol da 9 partite di fila tra campionato e Champions, Kvaratskhelia ha fatto impazzire chiunque su quella fascia in stagione. Ieri per il nigeriano poche occasioni, praticamente una sola vera e propria, quando al 79' di testa ha scheggiato la traversa.È stata indubbiamente una serata storta un po' per tutti gli azzurri, non si è vista la solita squadra. Ma può capitare nell'arco di un'intera stagione.Spalletti non fa drammi, tra una settimana la possibilità di rifarsi contro un'altra diretta concorrente, l'Atalanta.