Il primato in classifica con ben otto punti di vantaggio sul Milan secondo può far sorridere tutti ai piedi del Vesuvio. Alla ripresa ci sarà l'Inter, fare un grande colpo a San Siro significherebbe tanto per la squadra di Spalletti e amplierebbe il divario con chi insegue. Sono giorni di serenità, nonostante il doppio ko contro Villarreal e Lille in amichevole che ha fatto storcere il naso a qualcuno, mentre non ha portato grandi preoccupazioni nella maggior parte dell'ambiente partenopeo.con il mercato di gennaio che non ha tanto da offrire a una rosa super competitiva come quella del Napoli.Sia per il presente che per il Napoli che verrà. Il presente si chiama BartoszUn'alternativa di spessore internazionale a Di Lorenzo sull'out di destra. Farà il percorso inverso, andando in prestito alla Sampdoria, Alessandro, terzino classe 2000 che ha bisogno di mettere esperienza nella sua carriera.- Per un acquisto che è in dirittura d'arrivo ce ne sono altri per i quali c'è tanto da lavorare. Nessuna fretta, molti obiettivi in ottica futura che andrebbero a rinforzare il Napoli dalla prossima estate.centrocampista classe 2000 che si è messo fortemente in mostra con il suo Marocco negli ultimi Mondiali in Qatar. Per strapparlo all'Angers oggima Giuntoli cerca di giocare al ribasso. Altri due profili osservati molto da vicino portano i nomi di(2002) dell'Udinese e(2003) dell'Empoli. Il Napoli segue la linea verde e presto i colloqui potrebbero essere intensificati.- Nel reparto offensivo bisognerà capire seriamente le intenzioni del ChuckyCosì inizia la caccia al nuovo esterno, studiando solo ciò che accade intorno senza affondare già il colpo. Dal prossimo svincolato, oggi legato al Wolverhampton ma tra sei mesi sarà libero e nelle prossime settimane potrebbe iniziare a trovare un accordo con un nuovo club.del Sassuolo, vera rivelazione in questo avvio di campionato, anche se le trattative con i neroverdi non sempre si sono rivelate semplici.esterno offensivo 26enne francese di origini ivoriane. Di proprietà del Lille, ha una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni.