Déjà-vu. Tommaso Baldanzi decide Empoli-Sassuolo al Castellani. Lo scorso 5 novembre il trequartista classe 2003 aveva regalato i 3 punti in campionato alla squadra di Paolo Zanetti e oggi ha concesso il bis, seppur in amichevole. Entrato nella ripresa al posto di Pjaca, ha impiegato un quarto d'ora per trovare il gol del 2-1 dopo le reti di Satriano e Thorstvedt.

Il giovane talento italiano è l'ennesimo prodotto del vivaio dell'Empoli, con cui è sotto contratto fino a giugno 2027. Questa stagione ha già segnato 2 gol in Serie A, attirando l'interesse di diversi club in prospettiva futura. Come Inter e Napoli, le squadre che si sfideranno a San Siro alla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio.



INTER-NAPOLI - Spalletti ha promosso ai gradi di capitano Di Lorenzo, arrivato proprio dall'Empoli. Da dove i nerazzurri hanno preso il giovane centrocampista Asllani, cresciuto insieme all'amico Baldanzi. Zhang non può garantire un budget importante da investire sul mercato, ma Ausilio e Marotta hanno già dimostrato di saper centrare gli obiettivi percorrendo altre strade, come l'inserimento nelle operazioni di contropartite tecniche. Se il centrocampista Fabbian (ora in prestito alla Reggina) è gradito dall'Atalanta dove c'è il difensore Scalvini che piace all'Inter, i nerazzurri possono giocarsi altre carte con l'Empoli. Basti pensare alla punta uruguaiana Satriano (già in prestito ai toscani) oppure all'attaccante italiano Sebastiano Esposito, attualmente in forza all'Anderlecht e seguito con interesse pure dall'Empoli oltre che da Lecce e Salernitana. Le vie del mercato sono infinite.