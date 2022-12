Il Napoli sta cercando di accontentare Diego Demme, che non trova spazio nel centrocampo di Spalletti e vuole trasferirsi altrove; è pronta la Salernitana, che sta trattando con gli azzurri il passaggio all'Arechi del mediano, ma ancora la fumata bianca non è arrivata.



COSA MANCA - Secondo quel che risulta alla nostra redazione, le parti sono al lavoro per impostare un prestito con diritto di riscatto, ma non c'è ancora l'intesa sulla cifra da corrispondere a De Laurentiis in caso di attivazione dell'opzione.