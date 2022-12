Il Napoli, punta a blindare i gioielli che stanno portando in alto la compagine partenopea in questa stagione. Tra questi c'è anche Giovanni Simeone, che, come riporta Il Mattino, verrà riscattato a prescindere dalle clausole sul contratto. Il Cholito è considerato indispensabile nei piani del Napoli e Aurelio De Laurentiis verserà i 12 milioni richiesti dal Verona, per il riscatto dell'attaccante argentino.