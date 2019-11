"Hirving Lozano ha iniziato a evidenziare qualcosa del suo talento". Oggi La Gazzetta dello Sport ha analizzato l'impatto del messicano, fin qui deludente a larghi tratti con il suo Napoli: "Finora, è stato l’acquisto più costoso (42 milioni di euro ai quali vanno aggiunti 4,5 milioni di stipendio annui) dell’era De Laurentiis e, dunque, è normale aspettarsi un rendimento di qualità da questo giocatore che in Messico, il suo Paese, è adorato come un Dio. Su di lui ci sta lavorando Carlo Ancelotti, che di Lozano pensa sia tra i più forti al mondo nel suo ruolo. Ma soltanto nelle ultime due partite (Salisburgo e Genoa) Lozano ha agito largo sulla sinistra e il suo rendimento è stato apprezzabile. In ogni modo, l’attaccante messicano permetterà al club di mettere sul mercato Lorenzo Insigne: con lui, la fascia sinistra resterà coperta".