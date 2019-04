Alessandro Formisano , head of operations della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a margine della conferenza di Carlo Ancelotti e José Calleion : "Lanciamo un appello ai nostri tifosi per la sfida di domani sera, è importante rispettare tutte le regole UEFA per evitare sanzioni. Bisogna lasciare anche tutte le scale libere, dobbiamo essere perfette. Domani i tornelli apriranno alle ore 18:00".