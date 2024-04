Napoli: crolla la quota di Italiano come nuovo tecnico, in quota è sfida a Mourinho

58 minuti fa



Nonostante una buona partenza, neanche la cura Calzona permette al Napoli di cambiare marcia e in casa partenopea il pensiero è rivolto già alla prossima stagione. Nelle ultime ore avanza sempre più in maniera spedita la candidatura di Vincenzo Italiano, sempre più lontano dalla Fiorentina: l’arrivo in Campania del tecnico viola entro il prossimo 1° settembre si gioca a 1,95, in vantaggio su Josè Mourinho, senza squadra dopo l’addio alla Roma e offerto a 3,50. Chiude il podio virtuale dei bookie Antonio Conte, fissato a quota 4, mentre un ritorno di Maurizio Sarri - grande protagonista a Napoli tra 2015 e 2018 - sale a 5 volte la posta.