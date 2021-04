Il Napoli per la Champions League, il Crotone per la salvezza. Al San Paolo si affrontano la squadra di Gattuso, quinta in campionato, e quella di Cosmi, ultima in classifica. Spazio a Osimhen dal 1′ in attacco nei padroni di casa, c’è ancora Politano e si rivedono Bakayoko e Manolas nella formazione titolare. Negli ospiti spazio a Messias alle spalle di Ounas e Simy, c’è Benali a centrocampo. Di seguito le formazioni ufficiali:



NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.



CROTONE – Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Benali, Zanellato, Molina; Ounas, Simy.