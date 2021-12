Difficile, quasi impossibile. Salvo sorprese Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen non saranno a Milano, dove domenica il Napoli sfiderà il Milan in un match che mette in palio punti preziosi per lo scudetto. Entrambi stanno dando segnali di ripresa, ma le speranze di vederli in campo sono vicine allo zero. Il senegalese potrebbe andare al massimo in panchina, ma considerando la sua fragilità (nel 2020 è stato fuori due mesi per un problema alla stessa fascia muscolare) non verranno presi rischi. Il nigeriano non ha ancora l’ok dei medici per indossare la maschera in carbonio e kevlar. Da valutare ​Fabian Ruiz, costretto a uscire dal campo contro il Sassuolo a causa di un problema muscolare