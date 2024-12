Napoli, da Raspadori a Simeone e Rafa Marín: tutti i giocatori che possono partire a gennaio

È un bel viaggio quello che ha fatto fino ad oggi Antonio Conte con il suo Napoli. La velocità è elevata e lo conferma la testa della classifica. C'è la possibilità di lavorare con calma durante la settimana senza le coppe europee per preparare al meglio le sfide di campionato. Anche se questo porta a vedereInfatti i famosi "titolarissimi" in questo Napoli si vedono, le scelte di default sono quelle lì, con alcune alternative che vengono tirate fuori dalla panchina.- Di conseguenzavista la coppia Rrahmani-Buongiorno che lascia passare poco e niente. Infattiin campo ci è andato solo contro il Palermo in Coppa Italia e lo stesso vale per, con una sola presenza in campionato, cioè l'esordio di Verona. Il discorso va esteso ai variin mediana (anche se quest'ultimo con l'infortunio di Lobotka ha giocato qualche partita in più) e lì davanti conche spesso entrano a gara in corso. Si arriva a: una quindicina di minuti a partita a disposizione del Cholito, poco e nulla ormai per l'ex Sassuolo.

- Nel frattempo arriva. Conte presumibilmente lancerà qualcuno in più e sarà una vera e propria chance per mettersi in mostra: chi non ha giocato tanto vorrà fare la differenza in quello che è un impegno importante a tutti gli effetti.- C'è chi dopo il match contro la Lazio potrebbe far cambiare idea a Conte. O cambiare lui stesso intenzioni per la prossima finestra di mercato. PerchéCon l'arrivo di Lukaku e McTominay è scivolato tanto indietro nelle gerarchie e oggi reclama spazio. Da un lato la sua volontà di rilanciarsi, eventualmente altrove, dall'altro. Voglia di giocare ne ha tanta anchee alla porta ci sonoe non solo. Potrebbe essere determinante la sua voglia di restare o meno, dato che a inizio stagione ha fatto sapere di voler continuare a sposare la causa Napoli.

- Chi ha meno minutaggio si trova tra difesa e centrocampo. Come dettosono delle alternative vere e proprie. La permanenza di entrambi non è affatto scontata:(a corto di centrali difensivi) e il brasiliano non rappresenta il sostituto ideale di Buongiorno. Chiaramente poi il Napoli dovrebbe andare a puntare su altri due centrali difensivi. Si passa al discorso centrocampisti, conche è arrivato con la forte volontà di Conte, per poi finire in fondo alla lista. Per lui solo qualche spicciolo in qualche finale di gara. Nel caso si creassero le giuste condizioni sia il Napoli che l'ex Verona deciderebbero di prendere strade diverse. Si conclude con un caso a parte, quello dila scorsa estate ha rifiutato più destinazioni e si cercherà una soluzione che possa accontentare un po' tutti.soprattutto in zona gol. Si deve puntare al rientro in Champions e oggi c'è anche lo scudetto in ballo, occorre puntare su ogni singola risorsa a disposizione.