Napoli da ultima spiaggia a San Siro contro il Milan, 2 a 3,70

Non solo Roma-Inter ma anche Milan-Napoli è gara di cartello della 24esima giornata di campionato della massima serie. Si gioca domenica sera a San Siro alle 20:45 probabilmente per i campioni d’Italia ultimo treno per non essere tagliati fuori da una zona Champions, ora a quattro punti, ma con Atalanta e Roma che continuano a macinare vittorie. Gli azzurri sono in serie positiva da tre turni per aver vinto contro Salernitana e Verona e pareggiato all’Olimpico con la Lazio. Troveranno di fronte però una compagine reduce da quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque gare di campionato, che le hanno permesso di recuperare punti ad una Juventus seconda a solo quattro lunghezze di distanza. Inclemente l’attuale classifica, che certifica il divario dei risultati sinora raccolti in campionato: Milan terzo a quarantanove punti e Napoli settimo a trentacinque, ma con la gara da recuperare con il Sassuolo in programma il 28 febbraio prossimo a Reggio Emili.I campani hanno affrontato il Milan in quattro competizioni differenti per un totale di 174 partite disputate, dalle quali hanno ottenuto 51 vittorie, 54 pareggi e subito 69 sconfitte, con 196 gol fatti e 251 gol subiti. In serie A, invece, le due squadre si sono affrontate 151 volte, con il Napoli che ha vinto 45 volte, pareggiato 49 e perso 57. All’insegna dell’equilibrio, invece, i più recenti confronti: negli ultimi dieci tre vittorie a testa e quattro pareggi, ma negli ulteriori dieci precedenti il Napoli ne ha vinto ben sette a fronte di un solo successo rossonero e due pareggi. All’andata, dopo la doppietta messa a segno da Giroud tra il 22° e il 31°, nella ripresa la rimonta dei partenopei con Politano al 50° e Raspadori al 63° per il 2 a 2 finale. Stefano Pioli, in attesa della doppia sfida di Europa League contro il Rennes, dovrà fare a meno dello squalificato Reijnders ed al suo posto proporrà Bennacer che verrà affiancato in mediana da Adli. Per il resto confermatissima la squadra delle ultime quattro gare. A cominciare da Maignan tra i pali, con i centrali Kjaer e Gabbia ed i terzini Calabria e Theo Hernandez. Il tridente che sosterrà l’avanzato Giroud, invece, sarà Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao. Il tecnico del Napoli Mazzarri, di contro, dovrà fare a meno per questa delicatissima partita di Mario Rui squalificato e degli indisponibili Osimhen e Zielinski. Di conseguenza dovrebbe mandare in campo Gollini in porta alle spalle di una difesa a quattro con i terzini Di Lorenzo a destra e Mazzocchi a sinistra ed i due centrali Rrahmani e Juan Jesus. Lobotka in cabina di regia verrà affiancato da Anguissa e Cajuste. Simeone, infine, sarà il centrale del tridente con Politano ad agire sulla corsia destra e Kvaratskhelia sul versante opposto. Disco verde per le ambizioni del Milan dagli analisti che propongono quote rossonere sulla lavagna a cominciare dall’1 a 1,95 e per continuare con l’X a 3,65 e il 2 a 3,70. Confermatissimo Giroud in testa alla speciale graduatoria del possibile primo o ultimo marcatore della gara a 6,00, con a seguire Jovic a 7,50, Leao a 8,00, Okafor a 8,50, Pulisic a 9,00, Loftus-Cheek a 9,50, Simeone a 9,75, Raspadori e Zeroli a 10,50 e poi anche gli altri.